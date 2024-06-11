Україна у липні отримає 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з питань відновлення України у Берліні.

На прес-конференції у Берліні вона уточнила, що 10% цієї суми підуть на відновлення України, а більша частина - на оборонні потреби.

Також до кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що цього тижня на саміті G7 обговорять, як Києву швидше "отримати більше користі від заморожених російських активів".

У середині травня країни Євросоюзу затвердили план щодо використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Відповідно до цього плану, 2024 року Україна отримає до 3 млрд євро, 90% з яких підуть на військові потреби.

Прогнозується, що активи щороку приноситимуть майже 5 млрд євро, при цьому Україна отримуватиме допомогу двічі на рік.

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У бельгійському депозитарії Euroclear заморожені активи російських суверенних фондів на суму майже $204 млрд. Про те, що країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) обговорюють можливість надання Україні кредиту, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, днями розповіла глава Мінфіну США Джанет Єллен. Reuters також повідомляв, що може йтися про суму $50 млрд.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає можливість конфіскації російських активів, що перебувають у США, у тому числі заборону на їхнє розморожування, а також щодо забезпечення компенсації Україні з використанням заморожених активів та їхнє використання для відновлення країни.

Нагадаємо, США готові виділити Україні кредит на $50 млрд за умови продовження санкцій ЄС.