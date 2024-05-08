В Євросоюзі дійшли згоди щодо використання 90% доходів від заморожених російських активів на оборонні цілі України. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Естонії у Ризі.

За його словами, домовленість перебуває на фінальній стадії узгодження.

У нас у Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати незаплановані доходи від російських заморожених активів. Це значна сума, яка становить кілька мільярдів на рік. І ми дійшли угоди, яка перебуває на стадії завершення, про те, що ми хочемо використати 90% цих коштів на українські оборонні цілі.

Після початку повномасштабної війни на Заході заморозили майже 260 млрд євро Центробанку рф. Більшість цих грошей (майже 190 млрд євро) перебуває на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear і лише 5 млрд у США.

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Президент США Джо Байден чинить тиск на союзників, щоб ті конфіскували заморожені російські активи, але європейці не бачать для цього правових засад. В ЄС побоюються, що конфіскація створить небезпечний прецедент і позначиться на стабільності євро.

Білий дім пропонує виділити Україні майже $50 млрд у вигляді кредиту чи облігацій, забезпечених майбутніми прибутками від заморожених активів. Але у Євросоюзу, як пише FT, інший план: використати більшу частину прибутку для спільних закупівель зброї для України.

У березні 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що представив Раді ЄС ініціативу щодо використання доходів від заморожених російських активів. Він запропонував направити 90% доходів до Європейського фонду миру, з якого наразі виділяються гроші на військову допомогу Україні.

Financial Times писала, що країни "Великої сімки" більше не розглядають можливість конфіскації активів російського ЦП, незважаючи на те, що на цьому наполягає Україна. Натомість G7 вивчає альтернативні способи отримання прибутку від російських активів.

Нагадаємо, у квітні ПАРЄ у резолюції закликала передати Україні заморожені російські активи.