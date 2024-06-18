Вибори після виборів. Після обрання Європарламенту - Євросоюз тепер визначається з кандидатурами на головні посади. На кону крісла голови Єврокомісії, Євроради, Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки, а також президента Європарламенту. Про структуру ЄС, претендентів на головні посади, та ставлення до України - розкаже Ірина Іванова.

Євроквартал у Брюсселі перекритий. Спеціальний саміт лідерів ЄС зібрався обговорити політичні цілі на наступні п'ять років: від оборони до економіки, а також кандидатури керівників головних інституцій Євросоюзу.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Єврокомісія - один зі стовпів, на яких тримається Євросоюз. Ця установа виконує як законодавчі, так і виконавчі функції. Тобто не лише ініціює зміни в законодавстві ЄС, а й стежить за їх дотриманням, і має право запроваджувати штрафні санкції проти країн, які порушують принципи Євросоюзу. ГОлову цієї інституції обирають на пʼять років. Донині цю посаду обіймає Урсула фон дер Ляєн, і прагне продовжити роботу ще на один термін.

Німецька політикиня - родом з Бельгії. Карʼєрні сходи долала в німецькому уряді, поки не стала президентом Єврокомісії в 2019-му. На її першу пʼятирічку припала глобальна пандемія ковіду та перша за понад 70 років війна в Європі. З подачі Єврокомісії Україна почала процес євроінтеграції та отримала безпрецедентну фінансову підтримку в майже 90 мільярдів євро.

Моя мета - продовжувати цей шлях з тими, хто підтримує Європу, Україну та верховенство права.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Очільники держав та урядів країн-членів ЄС утворили Європейську раду. Вона збирається планово чотири рАзи на рік для схвалення рішень, що глобально впливають на Євросоюз, наприклад - питання розширення чи зміни багаторічного бюджету. ГОлову Євроради обирають на два з половиною роки і лише на один термін. До грудня на цій посаді допрацьовує бельгієць Шарль Мішель. Його замінити може португальський політик Антоніу Кошта.

Кошта раніше був мером Лісабона, а також працював в уряді на позиціях міністра юстиції та внутрішніх справ. Девʼять років обіймав посаду премʼєра Португалії, якої зрікся унаслідок корупційного скандалу довкола його партії та кабінету міністрів. Кошта подав у відставку, але згодом зʼясувалось, що у справі фігурує інший Кошта - міністр економіки. На посаді голови уряду в травні 2022 року Антоніу Кошта відвідав Київ та Ірпінь. Це вперше премʼєр-міністр Португалії побував в Україні. Торік у грудні Кошта висловився на підтримку євроінтеграції України.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Верховний чи високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки - окрема посада в ЄС. Її очільник є також віцепрезидентом Єврокомісії та координує загальну зовнішню і безпекову політику. Представляє ЄС на міжнародних форумах, відповідає за спеціальних представників ЄС, координує боротьбу з тероризмом. Керівника обирають на пʼять років. На цій посаді працює іспанець Жозеп Боррель. Його замінити може естонка Кая Каллас.

Кая Каллас - одна з найактивніших західних лідерів, які підтримують Україну. Походить з династії політиків. Її батько був премʼєр-міністром Естонії, а дід - один із засновників Естонської республіки. Кая Каллас має досвід роботи юристом та євродепутатом. 2021 року очолила уряд. Різко засудила російське вторгнення в Україну. Підтримує санкції проти агресора, на різних міжнародних майданчиках порушує питання щодо надання більшої допомоги Україні, повернення депортованих дітей та відбудови. Вважає мирний план Президента Зеленського єдиним варіантом, який забезпечить справедливий та надійний мир для України.

Не варто перейматися тим, що буде з росією, коли вона програє війну. Треба фокусуватися на зусиллях, наших зусиллях для допомоги Україні, щоб вона себе захистила.

Ірина Іванова, кореспондентка: