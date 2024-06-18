У вівторок, 18 червня, уряд України ухвалив рішення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування.

Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.

Раніше працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік.