Військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року [ Редагувати ]
У вівторок, 18 червня, уряд України ухвалив рішення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.
Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування.
Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.
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