Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він є вже 19-м за рахунком.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

"Сьогодні (18 червня, - ред) уряд провів консультації з Радою зовнішньої політики щодо 19-го пакету допомоги, який підтримає нагальні потреби України та довгострокову розбудову здатності України захищати себе", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають у Міноборони Данії, пакет передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості.

"Серед іншого, більше обладнання для підтримки літаків F-16, переданих Данією", - додають у відомстві.

Як зазначають у міністерстві, Україна все ще потребує значної військової підтримки через триваючу російську агресію проти країни.

"Завдяки останньому пакету допомоги ми надаємо максимально можливу підтримку для потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов’язання Данії щодо безпеки підтримувати Україну наступні 10 років, тому ми створили датську модель допомоги через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – зазначив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Як зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, Європа переживає доленосний момент.