За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 530 920 солдатів. Крім того, за добу воїни ЗСУ знищили 45 артилерійських систем і 18 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 530 920 (+1170) осіб ліквідовано;

танків - 7987 (+3) од;

бойових броньованих машин - 15 337 (+18) од.;

артилерійських систем - 14 052 (+45) од.;

РСЗВ - 1105 (+1) од.;

засоби ППО - 859 (+2) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 260 (+39) од.;

крилатих ракет - 2298 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 134 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2357 (+6) од.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 20 червня, росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Протиповітряна оборона збила 5 з 9 ворожих ракет та всі дрони-камікадзе.