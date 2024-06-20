путін у КНДР та В'єтнамі: чого чекати від цих візитів [ Редагувати ]
росія збирає коаліцію країн. Так азійське турне путіна схарактеризувати у Білому Домі. І уточнили, що цю коаліцію не зрівняти за розмірами з тією, яка підтримує Україну. Зараз російський диктатор перебуває з візитом у В'єтнамі. Туди він прибув з Північної Кореї. Що приховано за цим візитом - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Червона доріжка і почесна варта. Так російського диктатора зустрічають у В'єтнамі. Ця країна - одна з небагатьох, де путін може перебувати без остраху, тут йому не загрожує ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.
Через історичні зв'язки з росією, офіційний Ханой залишається нейтральним щодо війни в Україні. З одного боку, він так і не засудив агресію росії, з іншого - поважає територіальну цілісність України та від початку повномасштабного вторгнення навіть надає гуманітарну допомогу. Такий підхід В'єтнам називає "бамбуковою дипломатією". І збирається підтримувати дружні відносини з усіма країнами.
У путіна насичена програма дводенного візиту, зустрічі з політичною верхівкою країни. Але жодних несподіванок не очікується. Відвідини В'єтнаму - радше символічні, мовляв, є ще країни, де його зустрічають з урочистостями та відкритими обіймами. Родзинкою цього азійського турне стала Північна Корея.
Її російський диктатор відвідав напередодні. І саме до цього візиту була прикута увага світу. Бо після зустрічі Кім Чен Ина та путіна у росії торік, на Україну полетіли північнокорейські ракети та боєприпаси. У Пхеньяні автократи підписали новий договір про всебічне стратегічне партнерство.
Едвард Говелл, науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин CHATHAM HOUSE:
Мабуть, не дивно, що цей оборонний пакт досить неоднозначний. Він підкреслює: обидві сторони хочуть протистояти США. Вони вважають, ніби США та Рада Безпеки ООН обмежують росію та КНДР. А найголовніше, що в угоді зазначено: дві країни надаватимуть взаємну допомогу у разі агресії. Це положення дуже незрозуміле.
У тексті угоди йдеться про розвиток відносин у сферах мирного атома, штучного інтелекту та космосу. Пхеньяну, приміром, потрібна допомога із запуском на орбіту розвідувального супутника. Збираються країни й зміцнювати оборонний потенціал. Для України це означає - ще більше північнокорейських боєприпасів у руках окупантів.
Віктор Ча, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень:
росія виробляє близько двохсот п'ятдесяти тисяч боєприпасів на місяць, якщо працює на повну потужність. А війна, яку вона веде в Україні - вимагає 10 тисяч боєприпасів на день, тож вони явно мають дефіцит щомісяця. І є лише одна країна, де вона може отримати додаткові запаси, це Північна Корея. Також вона надає балістичні ракети, для неї - це нагода перевірити точність цих боєприпасів на полі бою у Європі.
Пхеньяну дружба з москвою життєво необхідна. І він це яскраво демонструє. Кілометрами червоних доріжок, тисячами людей в масовці, відточеними шоу та військовими парадами. Адже росія гарантує дешеве пальне та постачання їжі в країну, яка є однією із найбідніших у світі. Тож і не дивно, що диктатор Кім усім серцем підтримує російську війну в Україні. КНДР та росію об'єднує ще й те, що вони обкладені західними санкціями. Тож разом шукають, як їх обійти.
Це цілком можливо: яскраве підтвердження того - цей "Мерседес-Бенц". Попри західні обмеження, авто німецького виробника мчить центральними вулицями Ханоя. росія топче міжнародне право вже не перше десятиліття. Зокрема, співпрацюючи з Північною Кореєю, порушує численні резолюції ООН, за які сама й голосувала.
Дженні Таун, старший науковий співробітник аналітичного центру Стімсона (США):
москва досі переконує усіх, що не порушує міжнародного права та дотримується санкцій проти КНДР. У деяких заявах, які вийшли в російських ЗМІ за останні 24 години, згадується, що будь-який договір підтримуватиме міжнародне право, і водночас йдеться про спільну боротьбу проти санкцій. Отже, ми не побачимо, як далеко ці країни готові зайти у своїй співпраці. Існують серйозні занепокоєння щодо того, які й чи багато технологій росіяни можуть передати північнокорейцям та наскільки це може просунути їхні програми зброї масового знищення.
Посилення співпраці росії з КНДР вже засудили в США. А в інституті вивчення війни кажуть, що це - ще одна спроба москви пригрозити Заходу і зірвати підтримку України.
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