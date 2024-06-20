У ніч на 20 червня ворог завдав масованого удару "шахедами" по низці об’єктів енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях. Є руйнування та пошкодження обладнання. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків. Один з них - у тяжкому стані.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Ворог продовжує свої атаки на енергетичну інфраструктуру, сьогодні знову були атаковані об'єкти в чотирьох областях. На жаль отримали поранення наші працівники енергетики, на двох енергетичних об'єктах. Отримали поранення різного ступеня, вони знаходяться в лікарні, їм надається допомога. На жаль, один працівник у складному стані, у тяжкому стані...

На жаль, прифронтові регіони у нас найбільше страждають від такого плану атак, ми постійно маємо відключення через пошкодження. Це стосується і Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської областей. У Херсоні застосовувалися резервні схеми підключення, намагаємося заживити якомога більше споживачів. Сьогодні-завтра нам вдасться відновити те електропостачання, яке було до цієї атаки...

З кожною такою атакою ми отримуємо додаткові втрати як генерації на енергогенеруючих об'єктах, так і на об'єктах системи передачі електроенергії. Це не може не впливати на загальний стан енергосистеми...

Система є зараз дуже чутливою - і до змін погоди і до кожного нового пошкодження, нових втрат у генерації, у мережах... Дійсно, сьогоднішні додаткові втрати трішки погіршили загальну ситуацію в енергосистемі. У нас і так був дефіцит, і враховуючи додаткові втрати, він ще більше зріс.

Ситуація змінюється щогодини. Все залежить і від погоди, і від виробітку з відновлювальних джерел енергії, які в денні години дозволяють балансувати систему. Вечірні трішки важче балансувати, але використовуємо різні варіанти, у тому числі імпорт. У нас є можливість імпорту, на сьогодні ця величина складає 1,7 гігавата, розповіла Світлана Гринчук.