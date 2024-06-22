Росія запускала по Україні ракети з Азовського моря - ВМС [ Редагувати ]
Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.
Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Чотири ракети (типу "Калібр", - ред.) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав він.
За словами речника, для безпеки росіяни почали розміщувати свої кораблі в Азовському морі замість Чорного.
"Тим не менш, цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", - додав Плетенчук.
Як зазначив речник ВМС, в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет. Три ракетоносії знаходяться в Азовському морі, на їх борту може бути до 20 ракет.
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