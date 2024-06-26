КНДР запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря, повідомило агенство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів. Військове джерело повідомило агентству, що, ймовірно, Північна Корея провела невдалий запуск.

Ракету запустили о 05:30 за місцевим часом (23:30 25 червня за київським часом) з району Пхеньяна у бік Японського моря. У комітеті начальників штабів повідомили, що Південна Коря та США проводять аналіз.

За словами джерела Yonhap, балістична ракета пролетіла майже 250 км, однак випробувальний запуск "судячи з усього завершився невдачею".

27 травня Північна Корея повідомила про невдалий запуск ракети-носія нового типу з військовим супутником-розвідником. Ракета вибухнула у повітрі. Через три дні КНДР запустила 10 балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.