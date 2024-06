Американський актор Білл Коббс помер у віці 90 років у Каліфорнії. Він грав у серіалі "Сопрано", а також фільмах "Охоронець" та "Ніч у музеї". Про смерть актора повідомив у соцмережах його брат.

Білл Коббс почав грати в кіно у 1970 році. Він відомий ролями у серіалах "Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) та "Швидка допомога" (ER, 1994-2009), фільмах "Охоронець" (The Bodyguard, 1992) і "Ніч у музеї" (Night at the Museum, 2006).

У 2012 році він зіграв роль у серіалі "На старт!" разом з Меттью Перрі. У 2020 році Коббс став лауреатом премії Emmy за участь у телевізійному шоу Діна Дана (Dino Dana, 2017-2020).