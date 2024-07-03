Управління США з контролю за ринком продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA) схвалило застосування препарату донанемаб (торгова назва Kisunla) від компанії Eli Lilly.

Дія препарату спрямована на скорочення концентрації аномальних амілоїдних білків, відкладення яких у мозку призводить до різкого погіршення когнітивних функцій. Хоча глибинні причини виникнення амілоїдних білкових бляшок та інших патологій, що призводять до хвороби Альцгеймера, досі не вивчені повністю, принцип дії даного препарату дозволяє боротися з факторами, які посилюють розвиток хвороби Альцгеймера.

За даними клінічних випробувань, застосування донанемабу уповільнює утворення бляшок на 35%. Курси прийому відповідно становлять 6, 12 та 18 місяців – за допомогою щомісячних ін'єкцій препарату.

У США вартість 6-місячного курсу становитиме $12,5 тис., 12-місячного - $32 тис., 18-місячного - $48,7 тис.

Даний препарат компанії Eli Lilly конкуруватиме з аналогічним за дією леканемабом (торгова назва Leqembi) від американської Biogen та японської Eisai, який торік був схвалений у США.

До останнього часу в рамках фармакотерапії хвороби Альцгеймера застосовувалися переважно препарати, які стимулюють мозкову активність (інгібітори холінестерази та мемантин), але не борються з білковими новоутвореннями.

Хвороба Альцгеймера

У 1901 році німецький психіатр Алоїс Альцгеймер описав симптоми старечого недоумства: проблеми з пам'яттю, промовою, орієнтацією у просторі, перепади настрою, психози, труднощі у спілкуванні.

У міру прогресування хвороби порушення в мозку стають дедалі помітнішими. Загибель нервових клітин і розрив синаптичних зв'язків призводять до атрофії уражених ділянок і згасання в них нейронної активності, розширення порожнеч між частками мозку та зменшення його загального обсягу. На ранній стадії ці зміни важко помітити, а масштаб ураження можна оцінити лише після смерті пацієнта та розтину черепної коробки.

Хвороба Альцгеймера є найчастішою причиною виникнення деменції. Сьогодні у світі понад 65 мільйонів людей страждають на деменцію. Щорічно реєструють понад десять мільйонів нових випадків, дві третини яких - хвороба Альцгеймера. При цьому експерти вважають, що діагноз ставлять лише 25-30% хворих.

Згідно з World Happiness Report, що випускається ООН спільно з Gallup, до 2050 року кількість людей з підтвердженим діагнозом "деменція" або "хвороба Альцгеймера" досягне 139 млн.

Мозок здорової літньої людини (ліворуч) та пацієнта з хворобою Альцгеймера (праворуч)

Нагадаємо, вчені знайшли нову причину хвороби Альцгеймера.