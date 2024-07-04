російські війська обстріляли Харківщину: постраждали три людини [ Редагувати ]
російські війська 4 липня обстріляли Харківський та Куп’янський райони на Харківщині: відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
4 липня 05:10 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік, - написав він.
Також окупанти атакували селище Козача Лопань, внаслідок обстрілу горів магазин.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 4 липня атакували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.
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