росія запустила по Україні більше 20 дронів: як відпрацювала ППО [ Редагувати ]
Російські війська в ніч на 4 липня такували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.
Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У ніч на 4 липня противник атакував 22 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області, - розповів він.
За словами Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" .
Ворожі цілі, за даними генерала, були уражені у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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