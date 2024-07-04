Російські війська в ніч на 4 липня такували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 4 липня противник атакував 22 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області, - розповів він.

За словами Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" .

Ворожі цілі, за даними генерала, були уражені у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.