Ліквідація КНП "Запорізький регіональний протипухлинний центр", шляхом його приєднання до КНП "Запорізької обласної клінічної лікарні", може нести значні корупційні ризики, через конфлікт інтересів між головою ЗОВА Іваном Федоровим та головним лікарем обласної лікарні Ігорем Шишкою.

Нагадаємо, розпорядження про ліквідацію Запорізького онкодиспансеру шляхом його приєднання до Запорізької обласної клінічної лікарні були видані головою ЗОВА Іваном Федоровим в інтересах головного лікаря обласної лікарні Ігоря Шишки.

Явний конфлікт інтересів прослідковується в фактах, які свідчать про тісні неформальні зв'язки Івана Федорова та Ігоря Шишки. До прикладу, Ігор Шишка проживає в квартирі, що належить Івану Федорову, про що є відповідний запис у декларації.

Головний лікар обласної лікарні Ігор Шишка - фігурант більш ніж десятка кримінальних справ про корупцію, пов'язану зі зловживанням службовим становищем та розтратою державних коштів. Зокрема, в 2017 році Ігорю Шишці була вручена підозра в організації незаконної закупівлі автомобілів швидкої допомоги, внаслідок чого державі завдано 13 млн грн збитків. Кримінальна справа відносно Шишки була закрита ВАКС у 2022 році, без виправдального вироку, через закінчення строків давності.

Також варто відзначити, що КП "Запорізький регіональний протипухлинний центр" уже багато років поспіль є прибутковим підприємством та накопичило на своєму балансі 190 мільйонів гривень, в той час коли Запорізька обласна лікарня під керівництвом Ігоря Шишки є збитковою, та потребує постійного фінансування з бюджету. Як пишуть місцеві ЗМІ, саме ці кошти на балансі КП та сучасне обладнання для лікування онкохворих є причиною, чому Іван Федоров вирішив ліквідувати онкодиспансер.

Медики та пацієнти Запорізького онкодиспансеру зареєстрували петицію на сайті Президента України з проханням до Володимира Зеленського особисто втрутитись у ситуацію та не допустити закриття єдиного в області онкодиспансера. Петиція уже набрала 23 376 голосів із 25 000 необхідних.

Після реєстрації петиції до Президента та звернення медиків до суду, на співробітників медичного закладу розпочався тиск - всім медикам, хто підписав звернення на наступний день видали повістки.