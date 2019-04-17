Зграя із сотні кованих птахів. Така незвична підвісна інсталяція прикрасить одну з центральних вулиць Івано-Франківська. Виготовили її торік під час щорічного свята ковалів.

Над композицією працювали майстри з усього світу. Ідея - місцевого коваля, художника Василя Гудими. Щоби втілити її, знадобилося більше року. Нарешті майстри взялися монтувати конструкцію, на натягнутих тросах розміщують металевих пернатих. Автор каже - не намагався зобразити конкретного птаха. Це алегоричний образ, і кожен може інтерпретувати його по-своєму.