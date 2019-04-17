Івано-Франківськ прикрасить кована інсталяція "Зграя птахів" [ Редактировать ]
Зграя із сотні кованих птахів. Така незвична підвісна інсталяція прикрасить одну з центральних вулиць Івано-Франківська. Виготовили її торік під час щорічного свята ковалів.
Над композицією працювали майстри з усього світу. Ідея - місцевого коваля, художника Василя Гудими. Щоби втілити її, знадобилося більше року. Нарешті майстри взялися монтувати конструкцію, на натягнутих тросах розміщують металевих пернатих. Автор каже - не намагався зобразити конкретного птаха. Це алегоричний образ, і кожен може інтерпретувати його по-своєму.
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