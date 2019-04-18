19 апреля отмечается Евтихий день. По этому дню гадали об ожидающем урожае хлебов. Спокойная и тихая погода на Евтихия – к раннему урожаю, ветреная – колосья пособьет, говорили наши предки.

Святой этого дня, Евтихий, совершил множество чудес и исцелений. От его молитв одна благочестивая женщина, до сей поры производившая на свет только мертворожденных детей, родила двух здоровых сыновей. Два глухонемых юноши обрели речь, два тяжко болевших ребенка выздоровели. Святитель исцелил и раковую болезнь художника.

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Святому Евтихию под силу были также и душевные болезни: он изгонял бесов из отроковицы и юноши, врачевал прокаженного пьяницу, который перестал пить, очистившись от проказы.

В этот день вся семья обращала к святому молитвы о здоровье близких. Нельзя в этот день ругаться в доме и с близкими.

Приметы 19 апреля

Коли сегодня ветрено – хлеб будет плохим.

Безветрие сулит прекрасный урожай хлеба.

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