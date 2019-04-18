Український уряд вирішив повернути так звану "тринадцяту пенсію". Із цього приводу в парламентському комітеті соцполітики скликали позачергову нараду. Де рішення влади - категорично не підтримали. Мовляв, замість того, аби забезпечити людей похилого віку повноцінними пенсіями - чиновники фактично повертають їх на пів століття назад. І пропонують чергову подачку.

"Мені достемонно відомо, що це ідея міністра Реви. Примітивнішої подачки, яку можна було так не креативно і безпрецедентно вигадати - коли вже криза жанру і нічого окрім хаосу і політичного психозу не приходить в голосу - вигадати не можна. Дайте людям будь-ласки нормальних 12 пенсій, перерахуйте прожитковий мінімум, мінімальну ЗП, мінімальну пенсію", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

"Мы обращаемся с тем, чтобы отправить правительство Гройсмана в отставку. Это первое. Одна из ключевых причин такого решения. Это доведение до банкротства пенсионного Фонда Украины. При этом, не индексируя пенсии, не выполняя решения судов. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" мы разработали пакет законопроектов и решений, то что сейчас срочно нужно применить и сделать", - говорить Наталія Королевська,народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".