У Північній Ірландії внаслідок стрілянини загинула людина [ Редактировать ]
Одна людина загинула внаслідок стрілянини в Північній Ірландії. Інцидент стався в місті Крегган, що у провінції Ольстер. Нападники кидали пляшки із займистою сумішшю та підпалили кілька автівок.
На місце події прибула поліція. Злочинці відкрили по ній вогонь. 29-річна жінка, яка стояла поруч із поліцейським автомобілем, загинула. Правоохоронці уважають, що це був теракт.
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