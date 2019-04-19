Одна людина загинула внаслідок стрілянини в Північній Ірландії. Інцидент стався в місті Крегган, що у провінції Ольстер. Нападники кидали пляшки із займистою сумішшю та підпалили кілька автівок.

На місце події прибула поліція. Злочинці відкрили по ній вогонь. 29-річна жінка, яка стояла поруч із поліцейським автомобілем, загинула. Правоохоронці уважають, що це був теракт.