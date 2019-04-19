Подія, за якою, без перебільшення, стежив увесь світ! Пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Вогонь зруйнував дерев'яний шпиль і частину даху знаменитого храму. Та завдяки чітким діям пожежників - святиню вдалося врятувати. На її відновлення знадобиться 5 років. А от гроші на реконструкцію вже зібрали - меценати - майже мільярд євро.

Так шанувати свою історію та культуру українцям точно варто повчитись у французів. Наша Олена Абрамович вирушила в Париж одразу після пожежі. Отже, хронологія катастрофи, а також те, Яким може постати оновлений Нотр-Дам, у її сюжеті.

"Нотр-дам де Парі"- "серце Парижа". Сюди приходять і мільйони туристів з усього світу, і парижани. Ось остання, недільна служба перед Великоднем.

У понеділок ввечері за півгодини до закриття у храмі спрацювала пожежна сигналізація. Комп'ютерна програма некоректно вказала місце займання, тож пожежники нічого не виявили. Наступний дзвінок надійшов через півгодини. Шпиль над собором уже димів.

Клуби диму та вогню ставали дедалі більшими. Шоковані парижани і туристи зупинялися та знімали на відео палаючий Нотр-Дам.

"Ми проїжджали з подругою машиною, я кажу, що це всі люди там, зіваки якісь - ну дивляться здалеку. Вона каже: "Боже, це що - Нотр-Дам горить?". Я думала, що це якась зйомка просто. І це дуже насправді болісне відчуття, коли ти бачиш, якісь речі, які ти вважав до того вічними", - говорить Ірена Карпа письменниця, перший секретар із питань культури посольства України у Франції.

Французькі та американські телеканали транслювали пожежу наживо. Фото- та відео собору у вогні заполонили соцмережі. Лише у твіттері за одну ніч з'явилися півтора мільйона дописів про Нотр-Дам. Що роблять вогнеборці? Чому вони такі мляві - звучали запитання.

Дональд Трамп теж у звичній манері, через "Твітер", не втримався від коментарів. Порадив застосувати пожежну авіацію.

Однак собор просто не витримав би водяних бомб, відповіли паризькі рятувальники. Тим часом відео-кадри з повітря не залишали надії. Здавалося, Норт-Даму кінець.

Собор рятували 400 пожежників. Поки одні гасили дах, інші - виносили з храму святині.

"Що вдалося наразі врятувати - терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовика. Вогонь не дістався складів. Намагалися винести кілька картин. Проте ви ж розумієте, великі полотна було неможливо зняти", - говорить Патрік Шове, настоятель собору.

Коли ж в середині стало надто небезпечно, туди запустили робота. Близько третьої ночі пожежу локалізували. В собор дозволили зайти президенту і кільком журналістам. Дах продовжував тліти і з дірявої стелі ще сипався жар. Та все ж найгірше було позаду. Вогонь не дістався веж. Знищив лише шпиль та дерев'яний дах. Кам'яна стеля захистила собор.

"Хоча ми не виграли цю битву, найгіршого вдалося уникнути. Я урочисто заявляю: ми перебудуємо цей собор, усі разом. І це, мабуть, частина французької долі". - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

На ранок до собору почали сходитися люди. Туристи - фотографували. Парижани - витирали сльози.

"Мені важко говорити. Звісно, старе дерево, віком у 800 років легко спалахнуло - і вогонь за кілька годин з'їв усю архітектуру середніх віків. Це трагедія. Я прийшла сюди пішки з дому. Спізнюсь на роботу на годину - але це мінімум, що я можу зробити, аби віддати шану", - говорить Анне, жителька Парижа.

Пожежники оглядали і подекуди поливали дах. Людей навколо збиралося все більше. Зазирали через паркан, передавали через поліцейських квіти.

Ось так все виглядає на другий день після пожежі - квартали навколо досі перекриті, на мостах та набережній натовпи журналістів і туристів - не проштовхнутися.

Час від часу на територію пропускають авто оцінити ситуацію приїздять державні мужі. Звучать перші версії щодо причин пожежі. Не підпал. Швидше за все коротке замикання в одному з ліфтів, який використовували під час реконструкції даху. Реставраційні роботи здійснювали 5 компаній.

"Усі наші партнери співпрацюють зі слідством. Ми, як ніхто, хочемо пролити світло на причину цієї трагедії", - говорить Жульєн Ле Бра, власник будівельної компанії.

Вивчати належним чином територію слідчі поки не можуть. Є загроза обвалу даху. Якби вогонь не приборкали ще півгодини, стеля могла би впасти. Пожежники це розуміли, і працювали за чіткими інструкціями. Тренування з гасіння Нотр-Даму Париж проводив регулярно. Ось кадри ще за 20-30 роки минулого століття.

"Я знала, чого очікувати, бо ми були добре знайомі з локацією, проводили тут навчання, тому я просто робила свою роботу. Знизу не відразу було зрозуміло, яка сильна пожежа. Коли ми дісталися даху, вогонь ширився дуже швидко і нам доводилось постійно відступати".

"У нас ніхто не отримав серйозних травм - це найголовніше. Ми бачили тисячі людей, які скупчились довкола. І дуже зворушливо було потім отримувати дзвінки, подяки та подарунки, які люди й досі несуть до нашої дільниці", - говориь Філіп Демей, заступник начальника Паризької пожежної бригади.

Всю команду пожежників, які врятували Нотр-Дам, у четвер запросили до Єлисейського палацу. Собор - хоч і без дерев'яного даху, але стоїть.

З головного входу, зі сторони веж - собор здається навіть не пошкодженим. Ніякої кіптяви, не відчувається уже запаху диму. Не вистачає лише шпилю, який виднівся на задньому фоні поміж веж

Втрачений шпиль не старовинний. Його звели не в XIII, а в XIX столітті - під час реконтрукції. І те риштування зараз викликає чимало критики - було використано забагато дерева. Аби більше так не ризикувати, варто вдатися до нових технологій, кажуть науковці.

"Ці речі можна робити значно ефективніше з матеріалами 21 століття, ніж зрізати пару дубів і зробити все як було. Варто врахувати що Готика, яка виникла у XII столітті, була хайтековою та інноваційною модою в архітектурі", - говорить Стефан Мурай професор історії мистецтв Колумбійського університету.

Погоджується з цим і французька влада. Уряд країни оголосив міжнародний конкурс на кращий проект із реконструкції шпилю Нотр-Даму.

"Цей конкурс дасть змогу визначити, чи є потреба встановлювати такий самий шпиль, як був, чи нам потрібен новий, який за технологіями і духом відповідає нашій епосі", - говорить Едуар Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

З фінансуванням проекту проблем точно не буде. За перші два дні після пожежі французи пожертвували майже мільярд євро на відбудову собору. Першим про 100 мільйонів євро допомоги оголосив власник групи люксових брендів Yves Saint Laurent та Gucci - Франсуа-анрі Піно.

Удвічі більшу пожертву пообіцяв найбагатший француз Бернар Арно. І поки фахівці дискутують, як і коли відбудовувати храм, французи кинулися до книжок! Роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" піднявся у топ бестселерів на сайті Amazon.