В ЦИК обработали ровно половину протоколов [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Центральная избирательная комиссия обработала 50% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.
По результатам подсчетов 50,18% протоколов:
- со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - 73,01% украинцев;
- действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,65% граждан.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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