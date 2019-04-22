Выборы президента: обнародованы результаты голосования за границей [ Редактировать ]
По результатам выборов 2019 на заграничном избирательном округе большую часть голосов получил действующий президент Петр Порошенко. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЦИК.
По результатам обработки 100% протоколов заграничного округа, на выборах за рубежом лидирует Порошенко, за которого проголосовали 54,73%. Его оппонент Владимир Зеленский получил 43,78% голосов избирателей.
Порошенко победил на избирательных участках в 45 странах, в частности, в Австрии, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Британии и США. Зеленскому досталось большинство голосов в 24 странах, среди которых Грузия, Беларусь, Польша, Словакия и страны Балтии.
По данным ЦИК, участие в голосовании за рубежом приняли почти 60 тысяч украинцев.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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