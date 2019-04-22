ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает ЦИК в Facebook.
Как отметили в ЦИК, осуществлять этот процесс комиссия будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в ЦИК протоколов окружных избирательных комиссий.
По данным комиссии, для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий шести территориальных избирательных округов: № 146 (Полтавская область), № 212, 213, 219, 220, 222 (город Киев). В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.
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