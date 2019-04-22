Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам экологии, призыв заботиться о природе. Считается, что сегодня каждый должен сделать для Земли что-то полезное: убрать загрязненный пластиком участок, или посадить дерево.

День Земли - это символ единства, осознание, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

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Первая "одноразовая" акция в этот день прошла в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным.

День Земли также отмечают в день весеннего равноденствия 20-21 марта (по инициативе ООН).

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