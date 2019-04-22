Всемирный День Земли: все о празднике [ Редактировать ]
Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам экологии, призыв заботиться о природе. Считается, что сегодня каждый должен сделать для Земли что-то полезное: убрать загрязненный пластиком участок, или посадить дерево.
День Земли - это символ единства, осознание, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.
Первая "одноразовая" акция в этот день прошла в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным.
День Земли также отмечают в день весеннего равноденствия 20-21 марта (по инициативе ООН).
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