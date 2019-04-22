Президенты Литвы и Азербайджана поздравили Зеленского с победой [ Редактировать ]
Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заверили в дальнейшей поддержке.
"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит свою поддержку украинского народа", - говорится в опубликованном сообщении в твиттер-микроблоге президента Литвы в понедельник, 22 апреля.
"Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украину связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо наших народов", - говорится в тексте поздравления.
Раньше сообщалось о том, что мировые лидеры поздравили Зеленского с победой.
Смотрите, как отреагировал на эти результаты Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов.
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