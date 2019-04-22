Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заверили в дальнейшей поддержке.



"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит свою поддержку украинского народа", - говорится в опубликованном сообщении в твиттер-микроблоге президента Литвы в понедельник, 22 апреля.



"Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украину связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо наших народов", - говорится в тексте поздравления.

Раньше сообщалось о том, что мировые лидеры поздравили Зеленского с победой.