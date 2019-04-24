В Киеве уже более трех лет активисты борются за сохранение исторически важной местности - реки Почайна и парка, который планируют создать рядом с водоемом. Но также эта окрестность стала интересна и для застройщиков новых торговых центров, передает "Информатор".

20 апреля непосредственно в реке установили освященный крест, чтобы сохранить ее от очередной попытки заключить в бетон и закопать под землю. Также активисты пришли к договоренности с застройщиками прекратить работы по возведению ТЦ и демонтировать бетонный коллектор.

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Неравнодушные граждане вели прямые переговоры с подрядчиком и якобы достигли компромисс - искать решение прокладки дороги по эстакаде, не затрагивая территорию реки. Данные договоренности не являются полноценным решением проблемы, ведь заказчик строительства до сих пор не выявлен.

Отмечается, что река Почайна - легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра, вытекала из Иорданского озера на Оболони. Данная река считается одним из мест Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

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