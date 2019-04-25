Жить в Израиле - это значит начать трудовую неделю с воскресенья, любить кошерною еду, уважать традиции, идти в армию, независимо от того парень ты или девушка, и встречать праздники в кругу большой дружной семьи. Это жить в красивейшей стране с уникальной историей, восхитительными пейзажами, музеями, колоритным населением, где каждый город оставляет в душе незабываемые впечатления и желание возвращаться вновь и вновь. Израиль гармонично сочетает в себе мощь истории древних цивилизаций с высочайшим уровнем жизни, зданиями в стиле "хай-тек" и ультрасовременной развитой инфраструктурой.

• Шабат - время когда, согласно Торе (священное писание для иудеев) , следует воздержаться от работы. Начиная с заката солнца в пятницу и до заката солнца в субботу, весь Израиль замирает. Ортодоксальные евреи в субботу не подходят к телефону, не включают телевизор. В этот день им нельзя курить, водить авто, включать и выключать свет, делать хоть что-нибудь напоминающее работу. И даже лифты переходят в особый режим работы, - останавливаются на каждом этаже, чтобы верующим гражданам не приходилось нажимать на кнопку. Но, на самом деле, в Израиле ортодоксальных евреев намного меньше чем светских, которые ведут самый обычный образ жизни.

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• Израиль - единственное в мире еврейское государство. Впрочем, это многонациональная страна, и евреи составляют лишь три четверти всего ее населения. Всего же, на территории Израиля проживают представители примерно семидесяти народов.

• Израиль находится в постоянном военном конфликте и каждый израильтянин готов к опасности. В каждом доме, квартире, школе и детсаде есть бомбоубежище, зачастую оборудованное как обычная комната. В Израиле, согласно закону, все граждане, достигшие 18-летнего возраста, в обязательном порядке призываются на службу в армию. Израиль - единственная страна, где на службу призываются не только парни, но и девушки.

• Быть израильским солдатом престижно. Об "откосить" и речи быть не может. В конце службы молодые ребята и девушки получают пособие в размере 3 тысяч долларов. Чаще всего, молодежь тратит эти деньги на путешествия или на дальнейшее обучение в университете.

Фото: Pixabay

• Израильская медицина известна во всем мире. Нанотехнологии, роботы, инновационные препараты - здесь все это уже давно реальность.

• Каждый гражданин Израиля имеет медицинскую страховку, поэтому в случае госпитализации ему оказывают бесплатное медицинское обслуживание. Медицинская страховка обязательна. Зато любая дорогостоящая операция обойдется больному абсолютно бесплатно.

• В больнице есть специальное оборудование которое борется со внешними бактериями, поэтому вы не встретите там никого в бахилах. По этой же причине на родах может присутствовать вся семья, 10-15 человек, и это полностью безопасно для младенца.

• Средняя продолжительность жизни в Израиле 82 года, и уровень медицины играет в этом далеко не последнюю роль.

• В Израиле самый высокий в мире процент людей с высшим образованием. По статистике, большинство нобелевских лауреатов - евреи.

Места в Израиле, где нужно побывать (и не раз):

Иудеи считают Стену Плача самой важной святыней Иерусалима. Для многих евреев эта памятка олицетворяет надежду на то, что однажды всем бедам и тяготам наступит конец. В записках, которые вкладывают в щели Стены Плача, просят о разном. Вера в чудо приводит сюда людей из всех уголков мира. Особенностью этой достопримечательности Израиля является ее доступность абсолютно для любого человека, независимо от веры и расы. Главное, чтобы во время посещения Стены Плача его тело и голова были закрыты одеждой.

Мертвое море является одним из самых необычных и уникальных водоёмов нашей планеты и самое низкое место на Земле. Оно находится на 430 метра ниже уровня моря и падает со скоростью примерно 1 метр в год. Соль Мертвого моря составляет 33,7% (350 грам на 1 литр воды), что в десять раз больше уровня солёности океанической воды. Поэтому, из-за огромного количества соли вода Мертвого моря густая, плотная, на ощупь маслянистая и имеет оттенок металлической синевы. Место нереальной красоты, которое никого не оставит равнодушным.

Эрозийный кратер Махтеш Рамон в пустыне Негев - одна из самых живописных природных достопримечательностей Израиля. Неземные пейзажи, геологические феномены и абсолютное безмолвие. Длина кратера около 40 км, ширина около 9 км, глубина 300 метров. Кратер имеет специфическое происхождение: вследствие поднятия почвы, образовались трещины в твердом поверхностном слое горной породы, в которые проникла вода. Это самый большой кратер в мире. Возраст некоторых пород достигает 200 миллионов лет, что дает возможность "заглянуть внутрь Земли".

Эйлат - город на юге Израиля, на берегу Эйлатского залива Красного моря. Температура воды никогда не опускается ниже 22 градусов что обеспечивает образование и существование кораллов. Эйлатский залив является конечным, северным пунктом тропических коралловых рифов. Кораллы Красного моря окаймляют побережье довольно широкой полосой и являются природным заповедником. Поплавать рядом с разноцветными жителями моря можно на любом пляже Эйлата.

Это место находится в часе езды от Эйлата. Национальный парк Тимна представляет собой долину, окруженную отвесными разноцветными скалами, иногда достигающими 850 метров. Эрозия создала из них затейливые фигуры: каменные сфинксы, гигантские грибы, птицы. Самая знаменитая и величественная природная скульптура - столбы Соломона. Тимна - единственное место на земле, где нашли уникальный полудрагоценный "эйлатский камень".

В городе Хайфа находятся роскошные сады Бахаи. Повышенное внимание к этой достопримечательности Израиля было уделено представительством ЮНЕСКО. Она же стала первой памяткой, имеющей религиозное значение в современной истории. 19 зеленых террас "стекают" от Храма Баба по склону Кармель к Средиземному морю, а лестница в центре - это "Путь Королей". Бахаиты верят, что однажды правители всех мировых держав поднимутся по ней к храму и заключат вечный мир.

Самый эклектичный из израильских городов, Тель-Авив носит звание "столицы средиземноморских наслаждений", которым наградила его The New York Times. Яркой особенностью города являются захватывающие башни Азриэли. Весь 49 этаж одной из них занимает закрытая застекленная смотровая площадка. С нее открывается круговой панорамный вид на Тель-Авив, Рамат-Ган, Алмазную биржу, линию израильского побережья Средиземного моря от Ашкелона на юге до Хадеры на севере и на горы Иудеи и Самарии с высоты 182 метров.

В Тель-Авиве можно найти развлечения на любой вкус: разгадка тайн древней Яффы или светские сплетни, музейные сокровища или роскошный пляжный отдых, вечера в Доме Оперы или ночи в секретных барах. Но многие историки придерживаются мнения о том, что древний район Яффо является самым красивым архитектурным памятником знаменитого Тель-Авива. В прошлые времена, город выполнял функции порта Израиля. Старый город впечатляет своих гостей каменными улочками, старинными рынками и аутентичными жителями. Каждая его частичка хранит в себе давний секрет.

В часе езды от Тель-Авива находится древний город Кесария. Этот город был возведен царем Иродом в IV веке до нашей эры, а позже превратился в резиденцию Понтия Пилата. Здесь есть римский амфитеатр, ипподром, акведук и еще много всего интересного.Тут же находится один из лучших пляжей Израиля — Caesarea Aqueduct Beach.

Израиль - это страна где сталкиваются сразу несколько культур. Тут прошлое сталкивается с настоящим. Невероятный интересный Израиль готов удивлять даже самых избалованных туристов.