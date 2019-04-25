Пятилетний мальчик шокировал сеть невероятным прессом и трюками (фото) [ Редактировать ]
Пятилетний Арат Хоссейни из Ирана стал настоящей звездой Instagram. Едва научившись ходить, мальчик, проживающий вместе с родителями в городе Бабол на севере страны, начал осваивать азы гимнастики, и уже в два года демонстрировал такие трюки, которым позавидовали бы даже взрослые спортсмены, сообщают "Факты".
Отмечается, что спортивные навыки сына активно развивал его отец.
"Однажды я вернулся домой с работы и по привычке подал Арату свой палец. Сын настолько сильно сжал его своей ручкой, что я сильно удивился. Каждый день он занимается по 10-20 минут, а его любимый трюк - это сальто назад. Конечно, я хотел бы, чтобы он достиг успеха в спорте, но мое самое большое желание - чтобы Арат нашел много друзей по всему миру", - рассказывал Мохамад Хоссейни, который специально создал страницу в Instagram, где делится с подписчиками успехами Арата.
По мере взросления мальчик, обладающий невероятными физическими данными (достаточно взглянуть на его пресс), серьезно увлекся футболом, в свои пять лет демонстрируя просто феноменальную технику. Арат стал настоящей знаменитостью у себя в стране - на его страницу в Instagram подписаны почти 2,2 миллиона человек, среди которых немало знаменитостей, в том числе чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа.
Arat say : i love @massy.arias 👌 We have learnt a lot from @massy.arias page ❤ sometimes we also tried to do some of the moves from her video’s .🤸🏻♂🤾🏻♂ We would like to thank her for sharing all these amazing videos and we wish their family all the best. 🙏🏻❤ Translated by @asal_story پیجی که دوست داریم بعضی از فیلماشو ببینیم و با دیدنش تمریناتی را یاد بگیریم. @massy.arias
Допис, поширений Arat Hosseini (@arat.gym)
Ранее сообщалось, что гонщик сорвался с 15-метровой скалы и снял падение на камеру, а также французы представили летающий мотоцикл.
по теме
Чем опасна жевательная резинка: ученые сделали неожиданное открытие
Наиболее распространенными заболеваниями среди любителей жвачек есть болезни желудка и кишечника
Топ-5 самых вредных каш для организма
Специалисты дали рекомендации какие каши стоит включить в рацион, а какие не несут никакой пользы
Футболист забил самый быстрый гол в истории (видео)
Футболист отобрал мяч у защитника и отправил его в сетку на седьмой секунде
Известная теннисистка Украины проиграла на старте турнира в Германии
Вторая ракетка Украины киевлянка Леся Цуренко, занимающая 26-ю строчку в мировом женском рейтинге, неудачно выступила
В Москве нашли труп чемпионки по боксу
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной