Пятилетний Арат Хоссейни из Ирана стал настоящей звездой Instagram. Едва научившись ходить, мальчик, проживающий вместе с родителями в городе Бабол на севере страны, начал осваивать азы гимнастики, и уже в два года демонстрировал такие трюки, которым позавидовали бы даже взрослые спортсмены, сообщают "Факты".

Отмечается, что спортивные навыки сына активно развивал его отец.

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"Однажды я вернулся домой с работы и по привычке подал Арату свой палец. Сын настолько сильно сжал его своей ручкой, что я сильно удивился. Каждый день он занимается по 10-20 минут, а его любимый трюк - это сальто назад. Конечно, я хотел бы, чтобы он достиг успеха в спорте, но мое самое большое желание - чтобы Арат нашел много друзей по всему миру", - рассказывал Мохамад Хоссейни, который специально создал страницу в Instagram, где делится с подписчиками успехами Арата.

По мере взросления мальчик, обладающий невероятными физическими данными (достаточно взглянуть на его пресс), серьезно увлекся футболом, в свои пять лет демонстрируя просто феноменальную технику. Арат стал настоящей знаменитостью у себя в стране - на его страницу в Instagram подписаны почти 2,2 миллиона человек, среди которых немало знаменитостей, в том числе чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа.

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