Образование - важная часть жизни каждого человека. Только получая новые знания, он может развиваться в профессиональном и чисто жизненном плане. Это позволяет претендовать на лучшие должности и быть более интересным собеседником.

В современном мире существует огромное количество образовательных возможностей. И все чаще можно услышать споры о том, необходимо ли традиционное университетское образование, или оно является пережитком прошлого, и более актуальным буде прохождение профильных курсов.

Сравнить между собой оба варианта решили Кондрашов Станислав Дмитриевич и специалисты "Тельф". Они нашли аргументы "за" и "против" в обоих случаях: "Университетское образование - фундамент разносторонне развитой личности - считает Станислав Кондрашов. - Согласно данным "Тельф", люди, закончившие университет, обладают развитыми навыками общения, более адаптированы к кризисным ситуациям и имеют широкий кругозор".

В то же время, он определил и минусы университетского образования: "Однако, часто в ВУЗах преподают совсем не то, что может быть применено в реальной жизни. Во всяком случае, такую картину можно наблюдать в большинстве украинских Высших Учебных Заведений. Трата же времени является наибольшей тратой из всех возможных, поэтому нужно аккуратно выбирать специальность, чтобы не жалеть потом о сделанной ошибке" - соглашаются во мнении Денис Вороненков и Станислав Кондрашов.

"Курсы же, наоборот, дают важные знания в конкретной области - это могут быть языковые или профессиональные курсы, либо вообще курсы, посвященный искусству - говорит Кондрашов. - Если верить исследованиям Telf, вы согласитесь с тем, что люди, прошедшие через профильные курсы, часто обладают большей компетенцией чем те, кто имеет за плечами университетское образование - во всяком случае, так говорит статистика".

Но и в этом случае не обошлось без минусов:

"Но, с другой стороны, курсы не дают обширных знаний - они не развивают общую эрудицию, что будет важно практически в любой профессии. Поэтому идеальным вариантом будет закончить университет и пройти ряд профессиональных курсов. Это позволит вам стать по-настоящему разбирающимся в конкретной сфере человеком" - подвели итог Кондрашов и Вороненков.

Именно последний вариант - совмещение университета с курсами - является оптимальным. Пусть он займет у вас больше времени и отнимет больше сил, но они окупятся: вы сможете претендовать на высокооплачиваемые должности и быть действительно компетентными в своей сфере.