Под Полтавой двухлетний ребенок утонул в ванной [ Редактировать ]
В селе Никоноровка Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной у себя дома, сообщили в управлении гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации.
"25 апреля в Полтавское областное бюро СМЭ доставлено тело малолетнего Х. 2017 года рождения, жителя села Никоноровка Чутовского района. Смерть наступила в результате утопления в ванной", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. В полиции уточнили, что мальчик утонул в ванне с водой для скота, которая стояла на улице.
Также отмечается, что семья, в которой, кроме погибшего малыша, воспитываются еще двое детей, на учете полиции и социальных служб не находится.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Раньше сообщалось о том, что ребенок жестоко расправился с мамой и бабушкой. А также в многоэтажке взорвалась граната.
по теме
Полицейские со стрельбой гнались за "евробляхером": что случилось
Во время одного из ночных дежурств в Броварах патрульные полицейские остановили автомобиль Audi на еврономерах
В Черниговской области загорелся лес
Спасатели ликвидируют лесной пожар под Черниговом
Проехался на крыше: в Киеве произошло жуткое ДТП (фото)
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на улице Борщаговской перевернулся автомобиль
"Убитая" мужем супруга неожиданно воскресла
Полицейские приехали на вызов об убийстве и обнаружили труп живым
Полицейские остановили мужчин со скелетом в сумке
В Москве полицейские поймали мужчин со скелетом в сумке