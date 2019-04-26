В селе Никоноровка Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной у себя дома, сообщили в управлении гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации.

"25 апреля в Полтавское областное бюро СМЭ доставлено тело малолетнего Х. 2017 года рождения, жителя села Никоноровка Чутовского района. Смерть наступила в результате утопления в ванной", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. В полиции уточнили, что мальчик утонул в ванне с водой для скота, которая стояла на улице.

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Также отмечается, что семья, в которой, кроме погибшего малыша, воспитываются еще двое детей, на учете полиции и социальных служб не находится.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Раньше сообщалось о том, что ребенок жестоко расправился с мамой и бабушкой. А также в многоэтажке взорвалась граната.