В Іспанії відбулися дострокові парламенські вибори. За півгодини там закриють дільниці й почнуть підраховувати голоси. За даними останніх соцопитувань, найбільшу підтримку може отримати Соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса - віддати голос за неї готові 30 відсотків виборців.

Їхній головний конкурент - консервативна Народна партія може отримати близько 20%. По 14 набирають ще дві політичні сили: правоцентристи й ліві. Дуже високу підтримку мають і популісти - близько 11%. Вони виступають категорично проти від'єднання Каталонії від Іспанії. Ба більше - прагнуть позбавити регіон самоуправління.

"Сподіваймося, покращення таки будуть. Взагалі й зараз ситуація в країні непогана, та хочеться хоча б підвищення пенсії - бо ж вона замала", - говорить Педро Ортега, пенсіонер.

"Сподіваюся, за результатами цих виборів утвориться велика коаліція лівоорієнтованих партій, яка протистоятиме правому крилу і не дозволятиме йому порушувати наші базові права та свободи", - говорить Гонсало Анеро, студент.