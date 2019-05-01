Страйк зачепив сотні тисяч пасажирів у Швеції, Данії та Норвегії

Півтисячі лайнерів повітряної компанії "Скандинавські авіалінії" сьогодні не злетять. Пілоти страйкують вимагають вищих зарплат і гнучкіших графіків роботи. Протест триває вже шостий день.

Спроби переговорів між профспілками і роботодавцями - провалилися. Страйк зачепив сотні тисяч пасажирів у Швеції, Данії та Норвегії. А компанії він обходиться до восьми мільйонів доларів щодня.