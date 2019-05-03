Супруг Регины Тодоренко Влад Топалов попал в серьезное ДТП в Москве. Экс-солист группы Smash рассказал, что сам не пострадал, но его машина получила серьезные повреждения и нуждается в дорогостоящем ремонте. Об этом артист рассказал на своей Instagram-странице.

По словам музыканта, утром после посещения церкви, он направился домой, чтобы собрать чемоданы и вечером улететь в Турцию, где отдыхает его супруга Регина Тодоренко вместе с сыном Михаилом. Но в его авто внезапно врезался мужчина-пенсионер.

Топалов рассказывает, что ни он, ни мужчина, врезавшийся в его авто, правил не нарушили. Виновником аварии стало третье авто, водитель которого нагло подрезал пенсионера.

Музыкант сокрушается из-за изувеченного авто, но в аварии не винит мужчину, который после ДТП пребывал в шоковом состоянии и даже не смог сам заполнить документы приехавшим сотрудникам ДПС - за него это сделал Топалов.

Кроме того, после аварии он разговорился с мужчиной-пенсионером, который рассказал, что три года назад пережил трагедию - потерял сына, а сейчас занимается воспитанием дочери и помогает внукам.

После того, как все вопросы были улажены, певец отправился домой, собрал вещи и поехал в аэропорт, чтобы полететь к любимой жене и сыну.

Ранее мы писали о том, что Топалов взбудоражил сеть постельным видео с Тодоренко.