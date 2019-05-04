Мужчина сбежал из рабства в Ахтырке Сумской области, он шел пешком по трассе, закованный в наручники с пятиметровой цепью, где его заметил случайный водитель, который и позвонил правоохранителям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Выяснилось, что накануне пасхальных праздников 54-летний безработный Виктор познакомился с 23-летним местным жителем. Молодой человек пообещал ему мелкую работу по хозяйству и приют. Виктор ничего не заподозрил, и отпраздновал Пасху с семьей "работодателя".

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После праздников молодой хозяин дал наемнику наряд на заготовку древесины, тот не согласился на тяжелую работу, и, забрав свою одежду, ушел прочь.

Тогда "хозяин" разозлился исчезновением рабочего - сел вместе с приятелем в авто и отправился на поиски Виктора. Они обнаружили его на одной из улиц Ахтырки, силой затолкали в авто. А дома заковали в наручники и привязали цепью в сарае во дворе.

Мужчине удалось выбраться и убежать. По словам случайного свидетеля, который и сообщил в полицию о "пленнике", тот двигался по обочине в направлении села Кардашовка. Потерпевшему предложили проехать в участок и рассказать о произошедшем.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что мать "обменяла" шестилетнюю дочь на еду, а женщина продавала украинок в рабство.