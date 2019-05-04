В Ізраїлі знову сирени повітряної тривоги. Палестинські бойовики обстрілюють південь країни ракетами. І все це відбувається напередодні конкурсу Євробачення, проведення якого опинилося під загрозою зриву.

Антон Готліб - детальніше

50 разів над ізраїльським півднем лунала сирена повітряної тривоги. Протягом декількох годин терористи випустили більше сотні ракет по величезній території, від Беер-Шеви до Ашкелона, де проживають більше 2 мільйонів людей. Під вогнем і великі міста і прикордонні кібуци.

На півдні терміново відкрили бомбосховища, скасували масові заходи. Жителям рекомендовано не залишати свої будинки без особливої потреби. Постраждалих майже немає, крім тих що пережили нервовий шок під час обстрілів, та кількох людей що отримали травми, поки бігли до сховищ. Більшість ракет перехопила система "Залізний купол".

"Этот подвал очень надежный. Первый этаж, я закрываю окно, как бывает сирена, закрываю сразу. И был сильный "бум", чуть не оглушило. А когда второй раз было, - все соседи забежали сюда", - показує Рафі Аврамов, житель міста Сдерот.

Армія негайно відповіла потужними ударами з повітря. Бойові літаки і вертольоти знищують ракетні установки терористів. Танки вийшли на пряму наводку і б'ють по позиціях бойовиків, працює артилерія. Флот стягує до узбережжя анклаву свої кораблі. У південному військовому окрузі оголошено стан підвищеної боєготовності.

В уряді йде термінове засідання, обговорюють, як реагувати. Відповідальність за загострення взяли на себе терористи з раніше маловідомого угруповання "Бригади Аль-Макам". Втім, експерти вважають, що до обстрілу причетний і Хамас, зважаючи на те якими потужними та організованими вони були. Напередодні групу ізраїльських військових, в якій знаходився високоповажний офіцер, обстріляли снайпери, двоє солдатів отримали поранення. Загострення почалося після удару у відповідь.

Нічого особливого в цьому загостренні не було б, такі тепер відбуваються кожні два-три місяці. Але через кілька днів в Ізраїлі має розпочатися конкурс Євробачення і Хамас обіцяє його зірвати. Для цього, як стверджують терористи, у них є ракети, здатні подолати відстань до Тель-Авіва.