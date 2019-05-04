Чи може 13-річний хлопчик зламати коди літаючого апарата? Як пройшла коронація нового правителя Таїланду? Та скільки коштує символ імпресіонізму? Про це та інше - у нашому огляді.

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Німецька поліція затримала більше ста суперкарів за незаконні вуличні перегони. Під виглядом пробігу для автомобільних ентузіастів власники Ferrari, Lamborghini та Porsche влаштували поблизe міста Вісмар нелегальне змагання на швидкість. Квитки на перегони продавали по 800 євро. Тепер правопорушникам загрожує ув'язнення за створення потенційно небезпечних умов на дорозі.

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"Хай прибуде з тобою Сила!" Сьогодні у світі відзначають День зоряних війн або як його ще називають - День Люка Скайуокера. Цього дня шанувальники зоряної саги Джорджа Лукаса влаштовують костюмовані флешмоби, читають разом комікси та переглядають улюблені епізоди. Свято відзначається саме четвертого травня, тому що брендова фраза "Хай прибуде з тобою Сила" англійською нагадує вислів "Ми будемо з тобою четвертого травня".

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Зламати ваш розумний гаджет може навіть маленький хлопчик, - саме це вирішив довести 13-річний Пол Ройбен на прізвисько "кібер-нінзя". На міжнародній конференції з кібербезпеки хлопчик продемонстрував, як проникнути у код літаючого дрона через свій ноутбук. На очах у здивованої публіки Пол отримав доступ до даних пристрою та повністю перехопив управління ним. Так підліток хотів показати - не довіряйте гаджетам, адже зламати можна кожен з них.

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Американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon-9 з космічною капсулою Dragon на Міжнародну космічну станцію. Космічний корабель доставить туди близько 2,5 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення наукових експериментів. Старт носія відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида. Стикування з МКС заплановане на 6 травня.

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У Таїланді коронували нового правителя. 66-річний Маха Вачіралонгкорн офіційно став новим монархом - Рамою Десятим. Після ритуалу очищення король сів на золотий трон та увінчав себе 7-кілограмовою "Короною перемоги", прикрашеною діамантами та дорогоцінним камінням. Церемонія відбулася в приміщенні Великого палацу в Бангкоку. На її проведення витратили 31 мільйон доларів.

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Пройшов показ першої колекції CHANEL після смерті креативного директора дому Карла Лагерфельда. Свої дизайнерські розробки представила наступниця великого кутюр'є - Віржині Віар. У новій колекції дизайнерка використала тему подорожей. Декорації вокзалу мали символічний підтекст - "бренд вирушає у нову подорож". Як зазначають критики, зміни від появи нового креативного директора дійсно є. Поряд з класичними моделями, Віар представила й нові образи, які раніше не демонстрували у CHANEL.

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Нью-Йоркський аукціонний будинок анонсував продаж одного з символів імпресіонізму - культового полотна Клода Моне "Копиці сіна". Представлена картина - одна з 25 картин художника із серії "Копиці сіна". Хоча на всіх полотнах зображене те саме, всі вони розрізняються за кольором та технікою виконання. Картину попередньо оцінили у 55 мільйонів доларів. З молотка вона піде 14 травня.