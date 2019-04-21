Психологи из Бутского университета Чикаго (США) нашли простой способ убедить подростков отказаться от вредной пищи (фастфуда) и перейти на здоровое питание. Ученые предложили манипулировать их желанием идти против системы и обостренным чувством справедливости, передает 24tv.ua.

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"Маркетинг продуктов питания специально разработан для создания положительных эмоциональных ассоциаций с нездоровой пищей, чтобы связать их с ощущением счастья и веселья", - пояснил профессор Кристофер Дж. Брайан, один из авторов исследования.

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Чтобы разрушить эти ассоциации, ученые предлагают просто рассказать и показать подросткам о том, как маркетологи управляют их сознанием. Эффективность приема доказана на примере восьмиклассников из Техаса. Специалисты разделили детей на несколько групп: одним они дали традиционные материалы о пользе здорового питания для организма, а другим - информацию о том, как маркетинговые кампании влияют на людей с целью получения прибыли.

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Особое внимание уделялось тому, что реклама нацелена на уязвимые группы населения: маленьких детей и бедные семьи. Опрос, проведенный после эксперимента, показал, что потребление фастфуда у школьников снизилось на 31%. Особенно поразили мальчики. Психологи говорят, что для устойчивой неприязни к вредной пище, информацию о маркетинге нужно освежать в памяти каждые три месяца.

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