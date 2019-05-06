В Канаде разбился частный самолет, есть погибшие [ Редактировать ]
В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение частный пассажирский самолет Cessna 182. В результате падения погибли три человека, сообщает CBC News.
"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении. Четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.
Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.
по теме
Пассажирский Boeing упал в реку: найден черный ящик
Эксперты ожидают получить от черного ящика информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси
Негода у Канаді: в Оттаві запровадили надзвичайний стан
Найближчим часом в Оттаві очікуються потужні зливи та пориви вітру. Синоптики прогнозують значні опади
Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео горящего самолета
В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку
Смертельна ДТП на Вінничині: загинули четверо людей
Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулися на трасі у селі Жежелів. Машина, яка рухалась у бік Вінниці, виїхала на зустрічну смугу й влетіла в іншу автівку
Небезпечна знахідка: на Донеччині від вибуху снаряду загинув чоловік
На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика НовосІлка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати