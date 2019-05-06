В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение частный пассажирский самолет Cessna 182. В результате падения погибли три человека, сообщает CBC News.

"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении. Четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.

Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.