Во Львове скончалась легендарная украинская певица Даниила Байко, получившая известность в 50−70 годах прошлого века как участница музыкального трио "Сестры Байко", сообщил композитор Юрий Саенко на своей странице в Facebook.

По его информации, церемония прощания назначена на понедельник, 29 апреля в Церкви Климентия Шептицкого в 18:00, похороны - на вторник, 30 апреля.

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Даниила Байко родилась 20 августа 1929 гола. Будучи студенткой Львовского музыкально-педагогического училища, создала с сестрами Марией и Ниной трио сестер Байко. Основу репертуара коллектива составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика.

За исполнение народных лемковских песен на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году трио со Львова наградили золотой медалью и дипломом I степени. В 1976 году "Сестры Байко" получили Шевченковскую премию, а в 1979 году сестры стали народными артистками УССР.

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