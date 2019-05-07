У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. Початок будівництва запланували на вересень цього року. Де зведуть обіцяне підприємство - знає Христина Гашенко.

У руках заступника міського голови чи ненайважливіший документ на дев'яти сторінках аргументи Мінекології - чому дозволили будівництво заводу.

"Фахівцями найвищого рівня Мінекологіі зроблено аналіз проекту, аналіз всіх чинників сусідніх підприємств, поруч річок і всіх інших речей і ось висновок однозначний, реалізація цього проекту не несе якоїсь загрози ні довкіллю ні екології, ні мешканцям", - говорить Сергій Бабак, заступник міського голови Львова.

Хоча цей дозвіл має деякі зауваження - кажуть у міськраді.

"Слід передбачити додаткові очисні споруди для усіх так як тут сформульовано промислових стоків і в тому числі і дощові води з комплексу і це буде зроблено", - говорить Вадим Ноздря, директор ЛКП "Зелене місто".

За попередніми підрахунками - будівництво сміттєпереробного заводу коштуватиме 25 мільйонів євро. Кредитує роботи Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще майже

Сім мільйонів євро готовий виділити Львів зі свого бюджету. За першість у тендері змагаються компанії з Австрії, Німеччини, Польщі та Греції.

Сміттєпереробний завод будуватимуть ось тут на околиці Львова неподалік очисних споруд водоканалу. Для підприємства передбачили 10 гектарів землі.

Жодних житлових будинків поблизу немає. Найближче - за кілометр - до майбутнього заводу село Муроване. Ще восени на громадських слуханнях жителі одноголосно виступили проти. Своєї думки й досі не змінили.

"Зіпсується екологія в нас і так тут є завод Дбк асфальт тут роблять так само шкодить навколишньому середовищі, а поставлять тут мусорний переробний це взагалі буде катастрофа екологічна", - говорить Лідія Прокопчук, жителька с. Муроване.

Недоречним будівництво заводу в місті - вважають і в обладміністрації. Кажуть, міським чиновникам пропонували в області понад 10 ділянок. Утім, жодна не підійшла.

"В першу чергу ділянки треба шукати подальше від житлового масиву там із водоканалу чути запахи, тобто екологічно там уже потребує покращення а ще поставити там завод і вся інфраструктура скажімо ті вантажівки які їхатимуть на цей завод перероблятися, я думаю це буде не доречно", - говорить Тарас Зозуля, начальник управління департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА.

У Львівській міськраді стверджують, санітарних умов дотримано. За нормами завод може бути на відстані - не меншій ніж півкілометра від житлових будинків.

"Це є міський проект це місто визначило на своїй території необхідність будівництва важливого компонента інфраструктури і коли ми отримаємо останні погоджувальні документи ми розпочнемо будівництво", - говорить Вадим Ноздря, директор ЛКП "Зелене місто".

Останню згоду на початок зведення підприємства має дати державна архітектурно-будівельна інспекція. Її рішення у міськраді чекають у вересні. Тоді ж і розпочнуть роботи.