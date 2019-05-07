Вітання з усього світу приймають новоспечені батьки принц Гаррі та Меган Маркл. У подружжя народився первісток. Він став наймолодшим претендентом на британський престол. Як святкує Велика Британія та коли світові покажуть малюка - у матеріалі Світлани Чернецької.

Букінгемський палац з гордістю сповіщає про народження королівського хлопчика в герцога та герцогині Сассекських. "Боже, благослови Америку! Боже, бережи королеву!"

Від учора у Віндзорі триває святкування. Це найвизначніша подія від часу королівського весілля рік тому. Саме тут одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. І тут же житимуть у розширеному складі. Під Віндзорським палацом зібралася преса з усього світу.

Та найбільше уваги до народження первістка - у Сполучених Штатах. Меган Маркл тут добре відома завдяки акторській кар'єрі та благодійній роботі.

"Це фантастично, що ми додали афро-американський елемент до королівської сім'ї. Це прекрасна новина, що ми маємо темношкіре королівське маля", - заявив Шон Каванаг, співвласник кав'ярні в Нью-Йорку.

Можливо, завтра малюка покажуть світові. Так пообіцяв принц Гаррі після народження сина. Тепер уже відомо, пологи викликали штучно. Майже на тиждень пізніше запланованої дати. Тож Меган Маркл довелося змінити плани щодо домашніх пологів. І поїхати до приватної лікарні в Лондоні.

"Досі думаємо над ім'ям. Так, дитина народилася пізніше терміну, тож у нас було трохи більше часу подумати про це. Але ще не визначилися. Це буде наступний крок", - заявив Принц Гаррі, герцог Сассекський.

Привітання молодій сім'ї надходять з усього світу. Так само, як і подарунки. Втім, принц Гаррі та Меган попросили не купувати іграшки чи одяг, а натомість переказувати пожертви у благодійні організації для дітей.

"Не так давно я теж це пережила, тож пам'ятаю, яка це зворушлива мить. Від імені Нової Зеландії ми зробили пожертву у фонд, який збирає пакунки для новонароджених у сім'ях, які потребують допомоги. Також ми висадимо десять дерев на честь народження королівського маляти", - зазначила Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії.

Тим часом біля воріт Букінгемського палацу - величезна черга. Тисячі людей приходять сюди щоб побачити офіційне повідомлення про народження наймолодшого члена королівської сім'ї. Спеціальний позолочений пюпітр стоятиме тут лише до вечора.