Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в своем Facebook.
Так, с начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования России вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды из минометов калибра 120 мм вблизи города Авдеевка;
- из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;
- из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;
- из стрелкового оружия - у села Богдановка.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС семь раз:
- четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная;
- из снайперского оружия - около населенного пункта Южное;
- из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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