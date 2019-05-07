В сети появилось новое видео первых минут катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту "Шереметьево". Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

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На кадрах видно, как пассажиры горящего самолета спускаются по трапу, сотрудники экстренных служб отводят их подальше от лайнера. Одной из пассажирок плохо, она садится прямо на траву, к ней подходят две стюардессы.

Также видно, что горящий самолет сразу начали тушить пожарные машины.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.