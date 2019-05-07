Втрачена перемога. Політична драма розгорнулась у Стамбулі. Результати виборів мера у найбільшому турецькому місті скасовано. Чому? Розкаже Ірина Іванова.

Ще вчора був мером, а сьогодні - знову просто кандидат. Не довго тішився перемогою на виборах у Стамбулі опозиційний кандидат Екрем Імамоглу. Голосування відбулося останньої неділі березня. Імамоглу випередив свого суперника з керівної партії лише на 15 сотих відсотка, це трохи менше, ніж 14 тисяч голосів. Центрвиборчком визнав перемогу опозиціонера. Однак сьогодні рішення довелося змінити, в місті призначили перевибори.

"Ми вже визначилися з датою, повторні вибори відбудуться 23 червня, щоб не затягувати цей період, і завершити виборчий процес у Туреччині якнайшвидше", - заявив Реджеп Озел, представник Вищої виборчої ради від правлячої партії.

Результати березневих виборів стали неприємною несподіванкою для партії президента Ердоґана "Справедливість і розвиток". Офіційне "Ні!" їхньому кандидатові Біналі Йилдириму від найбільшого міста в Туреччині - наче холодний душ для панівної верхівки. Вона втратила контроль над Стамбулом уперше за 25 років. Нинішній глава країни і сам у 90-х був мером цього міста. Для нього цьогорічні місцеві вибори - це своєрідний індикатор довіри населення, адже після переобрання торік президентом, Ердоґан суттєво розширив свої повноваження.

"Ми впевнені, що вибори мера в Стамбулі не обійшлися без організованої корупції та масових порушень", - заявив Реджеп Ердоґан, президент Туреччини.

Президент офіційно закликав переглянути результати. І порушення все-таки знайшли: щось негаразд було з документами, та й до спостерігачів виникли питання. Мовляв, не всі були цивільними особами. У штабі переможця звинувачення відкидають.

"Вони вчинили тиск і виграли для себе півтора місяця, щоб приховати свій бруд, але, повірте, - ми заберемо свої права з усмішкою на обличчі, з надією, любов'ю та повагою", - запевняє Екрем Імамоглу, переможець виборів мера Стамбула від опозиційної партії.

Рішення скасувати результати стамбульських виборів сколихнуло ринки. Курс турецької ліри поступово падає. Політична невизначеність не на користь закордонним інвестиціям. Західні лідери традиційно висловили стурбованість неоднозначним рішенням.