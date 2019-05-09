На дне Черного моря нашли удивительную находку (фото) [ Редактировать ]
На дне Черного моря у берегов Болгарии археологи обнаружили древний корабль, который был построен в Греции. Предварительно, судно затонуло 2500 лет назад. Исследователи уверены, что этот корабль может получить почетное звание ветхого судна древнегреческого мира, пишет akcenty.com.ua.
Археологи длительное время не могли изучить досконально находку из-за высокого содержания сероводорода в воде. Они отметили, что именно эта составляющая помогла сохраниться артефакту в таком хорошем состоянии.
По первоначальным данным его длина составляет 23 метра. Его очертания идентичны с изображением корабля на Вазе сирен. Чтобы изучить находку на дне моря, ученым пришлось рискнуть и погрузиться в морские глубины с высоким содержанием сероводорода. В результате риск принес успех. Подводные археологи обнаружили сидения для гребцов, вещи пассажиров, мачты, руль. О поднятии корабля на поверхность не может идти речи, так как он может разрушиться.
Ранее сообщалось, что в глубинах океана обнаружили самое странное существо на планете. Кроме того, на берегу океана нашли космический объект.
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