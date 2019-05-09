Руководство британской телерадиовещательной корпорации BBC уволило ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он сравнил новорожденного сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с шимпанзе. Об этом ведущий сообщил в своем Twitter.

"Только что уволили с BBC Radio 5 Live", - написал 61-летний Бейкер.

Just got fired from @bbc5live.

For the record - it was red sauce. Always. — Danny Baker (@prodnose) 9 мая 2019 г.

На днях ведущий разместил твит, который позже был удален, с подписью "Королевский ребенок покидает больницу". К твиту Бейкер прикрепил черно-белое фото, на котором изображены принц Гарри и Маркл, которые держат на руках шимпанзе.

BBC обвинила ведущего в насмешках над расовой принадлежностью герцогини Меган, отметив, что его твит противоречит ценностям, которые пытается воплощать вещатель.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали сына и озвучили имя.