Ведущего ВВС уволили из-за слов о сыне Меган Маркл [ Редактировать ]
Руководство британской телерадиовещательной корпорации BBC уволило ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он сравнил новорожденного сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с шимпанзе. Об этом ведущий сообщил в своем Twitter.
"Только что уволили с BBC Radio 5 Live", - написал 61-летний Бейкер.
Just got fired from @bbc5live.— Danny Baker (@prodnose) 9 мая 2019 г.
For the record - it was red sauce. Always.
На днях ведущий разместил твит, который позже был удален, с подписью "Королевский ребенок покидает больницу". К твиту Бейкер прикрепил черно-белое фото, на котором изображены принц Гарри и Маркл, которые держат на руках шимпанзе.
BBC обвинила ведущего в насмешках над расовой принадлежностью герцогини Меган, отметив, что его твит противоречит ценностям, которые пытается воплощать вещатель.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали сына и озвучили имя.
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