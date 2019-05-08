Меган Маркл и принц Гарри показали сына и озвучили имя [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, герцог и герцогиня Сассекские впервые показали своего новорожденного малыша. Появились несколько официальных фото из Виндзорского замка. Теперь весь мир может увидеть, как выглядит ребенок Меган Маркл и принца Гарри.
Кроме того, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом пара сообщила на своей странице в Instagram.
Отмечается, что Арчи стал 8 правнуком Елизаветы II, а также седьмым в очереди на престол.
Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке, а также герцогиня Сассекская высказалась о Кейт Миддлтон.
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