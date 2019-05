В Шотландии 81-летняя Эйлин Макен впервые в жизни встретилась со своей матерью, которой 103 года, сообщает ирландская телерадиокомпания RTÉ.

Макен выросла в школе-интернате в Дублине и с 19 лет разыскивала маму, но безрезультатно. В 2018-м она обратилась за помощью к телерадиокомпании RTÉ. Уже в этом году генеалог, который занимался поисками, заявил, что, по его данным, женщина сейчас живет в Шотландии.

Eileen Macken, who was born in the Bethany Home in Dublin, has been reunited with her mother after 60 years of searching for her pic.twitter.com/Gc3X7WRr02