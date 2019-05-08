Україна - це держава демократії та реформ.

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. За його словами, на початку липня в Торонто відбудеться конференція з питань реформ. Туди запросять інвесторів, аби залучити їх до розвитку бізнесу в Україні. Володимир Гройсман переконаний - той захід не буде форумом гасел, а дозволить досягти практичних результатів.

"Думаю, що ми поговорити про ті завдання, які були виконані в попередній період. І про те, що нам потрібно зробити разом, консолідуючи зусилля наших міжнародних партнерів, для досягнення цілей тих змін, які ми сьогодні впроваджуємо, а це мова йде про нову якість національної економіки, освіти, медицини. судової системи", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Ми вважаємо, що буде прекрасна можливість для України розказати світові про те, що вже зроблено і говорити, які є плани на майбутнє. Ми запрошуємо повно інвесторів міжнародних. і переконані, що у вас буде дуже багато позитивного їм розказати. І це є важливий момент", - говорить Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади.