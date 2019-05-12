Сенсаційні дані. Ізраїльська преса публікує подробиці угоди століття, яку Вашингтон хоче запропонувати Ізраїлю та Палестині. Хто погодиться - отримає багато грошей. Хто відмовиться, того Білий дім обіцяє суворо покарати. Подробиці розкаже Антон Готліб.

Деталі секретного поки проекту угоди, яку адміністрація Трампа має намір запропонувати ізраїльтянам і палестинцям, потрапила у ЗМІ в самий розпал ескалації на півдні. За даними джерел в Білому домі - це буде остання спроба Вашингтона вирішити арабо-ізраїльський конфлікт.

"Как любой дипломатический ход, он требует подготовки общественного мнения и то, что опубликовано в разных источниках и в Израиле, и в Палестинской автономии, и в Соединенных Штатах, это утечка информации, совершенно преднамеренная, с тем, чтобы подготовить общественное мнение в Израиле, в Палестине и во всем мире, заинтересованных в мирном урегулировании", - говорить Роман Бронфман, політолог.

Експерти відзначають, угода носить більше економічний, ніж політичний характер. По суті, Трамп діє як бізнесмен - мир в Обмін на великі гроші. Організація звільнення Палестини - це Західний берег, і Хамас - Сектор Газа, повинні підписати угоду про створення Нової Палестини.

Хамас роззброїть свої загони, протягом року пройдуть загальні вибори. У палестинського держави не буде армії, тільки поліція і служба безпеки.

Та головна проблема Західний берег, де безліч єврейських поселень перемежовуються з арабськими селами. Тут Трамп хоче запропонувати Ізраїлю анексувати території, на яких живуть євреї. Натомість палестинці отримають землі біля Сектора Гази під будівництво аеропорту, морського порту та промислових зон.

Єрусалим, відповідно до умов угоди стане подвійною столицею - одночасно і Ізраїлю, і Нової Палестини. Проблему зв'язку Західного берегу і Гази угода пропонує вирішити шляхом будівництва автомагістралі, яка зв'яже дві частини Нової Палестини. Платити за все це будуть Штати, Європа і країни Перської затоки.

Як і у будь-якій бізнес-угоді передбачені також штрафні санкції. У разі відмови палестинців прийняти цей проект, США припиняють будь-яке фінансування автономії і будуть домагатися того ж від інших країн. У разі відмови Ізраїлю - Вашингтон зупинить військову допомогу Єрусалиму, а це бойова техніка, зброя та спорядження на 4 мільярди доларів щороку.

Якщо ця інформація відповідає дійсності, то відразу ставить ізраїльського прем'єра Нетаньяху у вкрай невигідне становище.

"Из-за того, что Беньямин Нетаниягу в очередной раз выиграл выборы и чувствует поддержку именно правых сил. Которые как раз не намерены идти на какие-то уступки. И его будущее правительство будет еще больше зависеть от ультраправых партий, которые как раз ни на какие уступки и компромиссы идти не собираются", - говорить Володимир Левін, політолог.

З палестинської сторони все ще складніше. Чи погодиться Хамас, який перетворився на потужну силу, добровільно здати зброю? Адже мова йде не про автомати, в його арсеналах тисячі далекобійних ракет, здатних досягти Тель-Авіва. Що робити з "Ісламським Джихадом", абсолютно непримиренною організацією, що контролюється Тегераном і теж володіє значними арсеналами.

Бойовики погрожують зірвати Євробачення, яке повинно відбутися в середині травня. Остання ескалація показала, що навіть потужна ізраїльська армія без наземної операції не може зупинити обстріли.

А наземне вторгнення точно поставить хрест на будь-якій угоді століття. Тепер всі чекають офіційної публікації угоди - це повинно статися відразу після закінчення Рамадану.